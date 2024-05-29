Эксперт рассказал, как птицы понимают, куда им лететь зимовать

Опубликовано 29 мая 2024, 16:30
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Эксперт рассказал, как птицы понимают, куда им лететь зимоватьВсё дело во врождённых навыках
В поведении птиц ключевую роль играют инстинкты. Именно благодаря им они могут строить гнёзда или ориентироваться во время миграции.
Учёные тестировали множество разных гипотез, связанных с птицами. Один из экспериментов показал, что вне зависимости от расстояния до дома пернатые инстинктивно знают, куда нужно лететь. Даже когда яйца уток, проживающих в Англии, перевезли в Финляндию, где птенцы и вылупились, они всё равно полетели зимовать в южном направлении, как и сородичи.
Специалисты до сих пор не могут точно сказать, как птицы, понимают, в каком направлении нужно лететь. Самая популярная теория, связанная с этим, заключается в том, что они «сканируют» магнитные поля Земли. Скорее всего, эти поля и помогают пернатым ориентироваться во время миграции.