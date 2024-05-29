Эксперт рассказал, как птицы понимают, куда им лететь зимовать

Специалисты до сих пор не могут точно сказать, как птицы, понимают, в каком направлении нужно лететь. Самая популярная теория, связанная с этим, заключается в том, что они «сканируют» магнитные поля Земли. Скорее всего, эти поля и помогают пернатым ориентироваться во время миграции.