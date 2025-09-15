Эксперт рассказал, как разные цвета влияют на наш выбор

Эксперт рассказал, как разные цвета влияют на наш выборИменно поэтому на логотипах фастфуда часто встречаются жёлтый и красный
Красный ассоциируется со страстью, энергией, опасностью. Он притягивает наше внимание, увеличивает пульс, создаёт ощущение срочности. Именно поэтому его часто применяют на распродажах, при создании стоп-сигналов, при рекламе фастфуда.
Синий - цвет стабильности, спокойствия, доверия. При взгляде на него возникает ощущение надёжности. За счёт этого он популярен у технологических компаний, банков, медицинских учреждений.
Зелёный часто используют для создания упаковок органических продуктов и экологичных брендов. В сфере финансов ассоциируется этот цвет с процветанием, деньгами, ростом.
Жёлтый используется, чтобы выделить важную информацию или вызвать у человека положительные эмоции. В сочетании с чёрным он предупреждает об опасности.
Чёрный представляет собой силу, элегантность, авторитет. Его используют люксовые бренды для того, чтобы подчеркнуть премиальное качество продукта, его эксклюзивность.
Белый создаёт ощущение стерильности, минимализма. В упаковках продуктах может указывать на их натуральность, свежесть.