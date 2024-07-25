Эксперт рассказал, как выбрать питомца в зависимости от образа жизни и условий проживания

Опубликовано 25 июля 2024, 15:00
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Эксперт рассказал, как выбрать питомца в зависимости от образа жизни и условий проживанияВот на что нужно обращать внимание
Перед тем как завести домашнее животное, нужно убедиться, что ему будет комфортно. Вот какие факторы необходимо учитывать.
Собаки. Маленькие породы больше подходят для небольших квартир и для тех, кто мало двигается. Правда, иногда такие собаки довольно шумные. Для средних и крупных пород нужна большая квартира либо частный дом. Также они требуют активного образа жизни.
Кошки. Они способны приспосабливаться к самым разным условиям. Но кошки с длинной шерстью требуют постоянного ухода.
Грызуны и птицы. Эти питомцы будут хорошо жить в маленьких квартирах и домах. Только птицам нужно будет уделять внимания больше, чем грызунам.
Для квартиры лучше всего брать собаку маленькой породы или небольшую короткошёрстную кошку. Большие частные дома подходят для собак крупных пород. Например, для лабрадоров, голден ретриверов, бельгийских мастифов.