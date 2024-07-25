Эксперт рассказал, как выбрать питомца в зависимости от образа жизни и условий проживания

Собаки. Маленькие породы больше подходят для небольших квартир и для тех, кто мало двигается. Правда, иногда такие собаки довольно шумные. Для средних и крупных пород нужна большая квартира либо частный дом. Также они требуют активного образа жизни.

Кошки. Они способны приспосабливаться к самым разным условиям. Но кошки с длинной шерстью требуют постоянного ухода.

Грызуны и птицы. Эти питомцы будут хорошо жить в маленьких квартирах и домах. Только птицам нужно будет уделять внимания больше, чем грызунам.