Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2024, 15:00
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Эксперт рассказал, как выбрать питомца в зависимости от образа жизни и условий проживания

Вот на что нужно обращать внимание
Перед тем как завести домашнее животное, нужно убедиться, что ему будет комфортно. Вот какие факторы необходимо учитывать.
© Blue Cross

Собаки. Маленькие породы больше подходят для небольших квартир и для тех, кто мало двигается. Правда, иногда такие собаки довольно шумные. Для средних и крупных пород нужна большая квартира либо частный дом. Также они требуют активного образа жизни.

Кошки. Они способны приспосабливаться к самым разным условиям. Но кошки с длинной шерстью требуют постоянного ухода.

Грызуны и птицы. Эти питомцы будут хорошо жить в маленьких квартирах и домах. Только птицам нужно будет уделять внимания больше, чем грызунам.

Эксперт рассказал, как выбрать питомца в зависимости от образа жизни и условий проживания
© Fusion Brain

Для квартиры лучше всего брать собаку маленькой породы или небольшую короткошёрстную кошку. Большие частные дома подходят для собак крупных пород. Например, для лабрадоров, голден ретриверов, бельгийских мастифов.