Эксперт рассказал, какая порода кошек самая дорогая и почему

Эксперт рассказал, какая порода кошек самая дорогая и почемуВозможно, вы захотите завести себе такого питомца
Самая дорогая порода кошек в мире — это ашера. Вывели её в 2007 году. Такие питомцы представляют собой смесь африканского сервала, бенгальской кошки и обычной домашней кошки. За счёт громкой пиар-кампании кошки этой породы стоили очень дорого. Но позже оказалось, что эта порода не уникальна. То есть ашера — подвид редкой породы саванны.
Если говорить о саванне, то вывели её в 1986 году. Она является гибридом от дикого африканского сервала и домашней кошки. Сегодня кошку этой породы покупают даже за 50 тысяч долларов.
Но почему саванна настолько ценна? Она похожа внешне на гепарда или леопарда, но при этом обладает игривым, ласковым, покладистым характером. Сумма, которую просят за таких кошек, зависит от множества разных факторов. Но основной критерий — чистота скрещиваемых пород и сложность разведения.