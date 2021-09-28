Эксперт рассказал, какие персональные данные могут попасть в интернет и как этого избежать

Сейчас злоумышленники стали не только шифровать данные, но и загружать их, а затем размещать в Сети, пишет Майкл Баззель. И в этом заключается опасность. По мнению эксперта, нужно отказываться от передачи информации о себе там, где это необязательно.

Так, при покупке автомобиля или сдаче/аренде недвижимости специалист оформляет их только на ООО или траст, а также не позволяет сохранять копии водительского удостоверения салонам. Связано это с тем, что уже был случай, когда отсканированные удостоверения клиентов Mercedes оказались после хакерской атаки на сайте Dopple Tor. Кроме того, сейчас есть возможность найти кредитные заявки, отчёты и решения по ним в открытом доступе. А на них указан не только автомобиль, но и другая информация о клиенте: полное имя владельца, дата рождения, номер социального страхования (SSN), адрес, данные о работодателе и пр. Легко могут быть выложены в интернет и договоры.

Также Баззель всегда просит бухгалтеров хранить все документы, где указаны персональные данные, в зашифрованном виде и пересылать их по зашифрованной электронной почте. Неприятный случай, связанной с утечкой информации, был связан с калифорнийской юридической фирмой. В Сеть из-за хакеров попали формы налоговой декларации с указанием имени плательщика, даты рождения и номера страховки. Эксперт добавляет, что производит все операции от юридического лица и даёт работодателю лишь EIN (российский аналог - ИНН).

Легко могут быть опубликованы на просторах интернета данные об учениках школ, университетов и других учебных заведений. Однако в этом случае автор никаких советов по защите не даёт: пользователи не способны повлиять на то, какую информацию собирают учебные заведения и как её хранят.