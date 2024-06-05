Эксперт рассказал, каких необычных питомцев можно завести вместо кошек и собак

Эксперт рассказал, каких необычных питомцев можно завести вместо кошек и собакВозьмите это себе на заметку
Ящерицы (например, бородатые агамы и хамелеоны). Для них нужен террариум с определённой температурой, влажностью, а также специальное освещение. Сложнее будет ухаживать за хамелеонами.
Змеи (например, маисовые полозы и королевские питоны). Они довольно легко приспосабливаются к неволе, спокойны, их не нужно часто кормить. Чтобы таким змеям было комфортно, важно сделать террариум с укрытиями и подогревом.
Аксолотли. Эти амфибии известны способностью к регенерации. Они живут в аквариумах с прохладной водой, и для них нужно покупать специальный корм.
Тараканы (например, мадагаскарские шипящие тараканы). Им нужна тёплая и влажная среда, минимальный уход. Едят тараканы свежие овощи и фрукты.
Пауки-птицееды. Для них необходим террариум со специальными условиями влажности и укрытиями. Питаются эти пауки насекомыми: тараканами и сверчками.
Сахарные поссумы. Им нужна просторная клетка, разнообразная диета (насекомые, фрукты, специальные добавки). Также не забывайте выпускать их погулять.
Ежи. Они ведут ночной образ жизни. Также им нужно пространство для прогулок, питание, состоящее из овощей, фруктов, насекомых.