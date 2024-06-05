Эксперт рассказал, каких необычных питомцев можно завести вместо кошек и собак

Ящерицы (например, бородатые агамы и хамелеоны). Для них нужен террариум с определённой температурой, влажностью, а также специальное освещение. Сложнее будет ухаживать за хамелеонами.

Змеи (например, маисовые полозы и королевские питоны). Они довольно легко приспосабливаются к неволе, спокойны, их не нужно часто кормить. Чтобы таким змеям было комфортно, важно сделать террариум с укрытиями и подогревом.

Аксолотли. Эти амфибии известны способностью к регенерации. Они живут в аквариумах с прохладной водой, и для них нужно покупать специальный корм.

Тараканы (например, мадагаскарские шипящие тараканы). Им нужна тёплая и влажная среда, минимальный уход. Едят тараканы свежие овощи и фрукты.