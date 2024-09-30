Эксперт рассказал, куда прячутся комары с наступлением холодов

Эксперт рассказал, куда прячутся комары с наступлением холодовВы наверняка об этом тоже задумывались
Когда температура на улице опускается до +10 градусов Цельсия и ниже, комары и многие другие насекомые переходят в особую стадию жизненного цикла. Она называется диапаузой. В это время метаболизм комаров значительно замедляется. Это напоминает спячку у других животных. Чаще всего впадают в диапаузу самки. Они для этого прячутся в подвалы домов, трещины в коре деревьев, пещеры, укрытия под землёй, укромные уголки строений.
Также у взрослых комаров развились механизмы пережидания холода. Например, их личинки часто зимуют в водоёмах, особенно в таких, которые полностью не замерзают. Это пруды, болота, водостоки. Весной эти яйца с наступлением тепла продолжают развиваться.
Если яйца комаров отложены осенью, то они тоже могут пережить холода. Некоторые из видов комаров откладывают их в землю или на поверхность воды. Там они остаются в покое до весны.