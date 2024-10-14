Эксперт рассказал, куда прячутся муравьи в холода

Эксперт рассказал, куда прячутся муравьи в холодаВот что на самом деле происходит перед наступлением зимы
В осеннее время муравьи начинают готовиться к зиме. Для этого они переходят вглубь муравейника, который находится под землёй. В зависимости от окружающей среды глубина его может достигать от нескольких сантиметров до более чем одного метра. Там температура остаётся стабильной даже в зимнее время. Это позволяет муравьям пережидать холода. Кроме того, они могут там находиться в некой «зимней спячке», когда их активность снижается.
Некоторые муравьи, которые живут в экстремально холодных регионах, могут вырабатывать даже глицерин. Он предотвращает замерзание жидкостей внутри их организма.
Главная задача зимой для муравьёв — это сохранение жизни королевы. Находится она обычно в самой глубокой части муравейника. При этом её окружают рабочие, которые изолируют её от холода, поддерживают стабильную температуру.
Иногда муравьи, чтобы сохранить тепло внутри колонии, образовывают плотные кучи тел.