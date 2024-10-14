Эксперт рассказал, куда прячутся муравьи в холода

В осеннее время муравьи начинают готовиться к зиме. Для этого они переходят вглубь муравейника, который находится под землёй. В зависимости от окружающей среды глубина его может достигать от нескольких сантиметров до более чем одного метра. Там температура остаётся стабильной даже в зимнее время. Это позволяет муравьям пережидать холода. Кроме того, они могут там находиться в некой «зимней спячке», когда их активность снижается.

Некоторые муравьи, которые живут в экстремально холодных регионах, могут вырабатывать даже глицерин. Он предотвращает замерзание жидкостей внутри их организма.