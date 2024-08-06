Эксперт рассказал, матрас из какого материала лучше всего покупать

Холкон. Он упругий, хорошо держит форму. Поэтому даже спустя время такой матрас не деформируется. Также холкон является дышащим и гипоаллергенным материалом.

Выбор между двумя вариантами матрасов зависит от ваших потребностей. Если вам нужен бюджетный матрас на короткий срок, то берите поролоновый. Если же вы хотите что-то долговечное, комфортное, особенно при склонности к аллергии, покупайте матрас из холкона.