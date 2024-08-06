Эксперт рассказал, матрас из какого материала лучше всего покупать

Опубликовано 06 августа 2024, 14:15
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Эксперт рассказал, матрас из какого материала лучше всего покупатьСамых популярных варианта два
От выбора матраса зависит ваше самочувствие, здоровье, настроение. Но из поролона или холкона лучше его брать?
Поролон. Это мягкий и гибкий материал, поэтому лежать на таком матрасе будет комфортно. Однако со временем он потеряет упругость, может начать проседать. Кроме того, поролон удерживает тепло, что в жару может быть неприятно.
Холкон. Он упругий, хорошо держит форму. Поэтому даже спустя время такой матрас не деформируется. Также холкон является дышащим и гипоаллергенным материалом.
Выбор между двумя вариантами матрасов зависит от ваших потребностей. Если вам нужен бюджетный матрас на короткий срок, то берите поролоновый. Если же вы хотите что-то долговечное, комфортное, особенно при склонности к аллергии, покупайте матрас из холкона.