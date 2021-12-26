Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе живой ёлки к Новому году

Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе живой ёлки к Новому годуОб этом пишет польское издание Onet
Мачей Хуцала несколько лет продаёт в Польше живые ели. Он дал несколько рекомендаций тем, кто выбирает себе дерево на праздники.
Во-первых, необходимо убедиться, что продавец имеет все нужные документы, которые подтверждают происхождение товара. Кроме того, необходимо проверить, действительно ли ель была срублена недавно. Для этого специалист советует поднять дерево, потрясти его и посмотреть, будут ли лететь с растения иголки. Также ствол должен не должен выглядеть пересушенным или как будто поражённым различными заболеваниями. Если дерево здорово, то у него иголки будут ярко-зелёного цвета, блестящие.
У здоровой ели ветки отличаются упругостью. Если их немного отогнуть, то они с лёгкостью вернутся в исходное состояние. Ещё важно проследить, чтобы на ёлке не было рыжей хвои, надломанных веток.
Однозначно не стоит приобретать упакованную заранее ель. Есть риск купить не такую, какую бы вам хотелось.
Дома нельзя ставить дерево у батареи, поскольку из-за воздействия тепла ёлка быстрее будет сбрасывать иголки и засыхать.
Важно обратить внимание и на размер дерева. Так, для большой семьи подойдёт крупное дерево. Кроме того, если ёлка осыпается, то, например, пихта просто засыхает.
Лучше всего в качестве украшения приобретать такие разновидности елей, как ель обыкновенная, ель колючая, сербская ель. Также подходит для этого пихта кавказская.