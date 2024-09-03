Эксперт рассказал, на какой максимальной высоте летают птицы

Опубликовано 03 сентября 2024, 21:001 мин.
Эксперт рассказал, на какой максимальной высоте летают птицыВот что известно науке об этом
Известно, что пассажирские самолёты набирают высоту до 10−11 км, а что насчёт птиц?
В 1973 году самолёт случайно сбил одну из птиц на высоте 11,3 км. По мнению орнитологов, это был гриф Рюппеля. На сегодня именно он занимает первое место по высоте полёта. При этом размах его крыльев — более 2 м, а обитает он в Центральной Африке.
Существуют и другие виды птиц, способные подниматься очень высоко. Например, это серый журавль, у которого размах крыльев до 2 м, а максимальная высота полёта — 10 км.
Среди других подобных птиц — горный гусь (может подниматься на высоту до 8,8 км), лебедь-кликун (летает на высоте 8,3 км), серый гусь (максимальная высота полёта — 8 км), бородач (максимальная высота полёта — 7,5 км), кряква (максимальная высота полёта — 6,4 км).