Эксперт рассказал, на какой максимальной высоте летают птицы

В 1973 году самолёт случайно сбил одну из птиц на высоте 11,3 км. По мнению орнитологов, это был гриф Рюппеля. На сегодня именно он занимает первое место по высоте полёта. При этом размах его крыльев — более 2 м, а обитает он в Центральной Африке.

Существуют и другие виды птиц, способные подниматься очень высоко. Например, это серый журавль, у которого размах крыльев до 2 м, а максимальная высота полёта — 10 км.