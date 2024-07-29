Эксперт рассказал, на каком транспорте лошадей везут на Олимпиаду

Обычно лошадям перед полётом на самолёте успокоительные средства не дают. Тем не менее всё время в пути они наслаждаются сеном с высоким содержанием влаги. За ними также следит во время путешествия команда сотрудников лайнера и ветеринаров.

После приземления лошадей держат в изоляции на протяжении всего периода Олимпиады. Они находятся под присмотром специалистов все два месяца.