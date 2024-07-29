Эксперт рассказал, на каком транспорте лошадей везут на Олимпиаду

Опубликовано 29 июля 2024, 02:15
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Эксперт рассказал, на каком транспорте лошадей везут на ОлимпиадуВедь им приходится для этого преодолевать целые континенты
Как и в предыдущие годы, все лошади, участвующие в турнире этого года, должны пройти семидневный предэкспортный карантин. В течение этого времени их проверяют на наличие различных болезней. Но как их перевозят для участия в Олимпийских и Паралимпийских соревнований по конному спорту?
На самом деле лошадей перевозят на самолёте. Британское конное общество (орган, отвечающий за спортсменов-лошадей сборной Великобритании) перевозит животных на специальных чартерных рейсах в собственном бизнес-классе с широкими стойлами для максимального комфорта.
Обычно лошадям перед полётом на самолёте успокоительные средства не дают. Тем не менее всё время в пути они наслаждаются сеном с высоким содержанием влаги. За ними также следит во время путешествия команда сотрудников лайнера и ветеринаров.
После приземления лошадей держат в изоляции на протяжении всего периода Олимпиады. Они находятся под присмотром специалистов все два месяца.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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