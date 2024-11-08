Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2024, 23:15
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Эксперт рассказал, не надоедает ли кошкам есть одно и то же

Ведь мы им покупаем обычно один и тот же корм
Многие владельцы котиков задумываются, не устаёт ли их питомец от одинаковой еды каждый день. Вот что об этом важно знать.
Эксперт рассказал, не надоедает ли кошкам есть одно и то же
© Freepik

На самом деле однообразная пища для кошек не так скучна, как для нас. Эти животные имеют примерно вкусовых рецепторов и меньше ценят разные вкусы. Например, они не чувствуют сладкий вкус и в основном ориентируются на запах и текстуру еды.

Эксперт рассказал, не надоедает ли кошкам есть одно и то же
© Freepik

Также многие кошки отличаются консерватизмом и не любят перемен. Например, они могут привыкнуть к одному вкусу и одной текстуре и предпочитать именно эту пищу. Изменения в рационе у котов могут вызвать отказ от еды и стресс.