Эксперт рассказал, не надоедает ли кошкам есть одно и то же

Ведь мы им покупаем обычно один и тот же корм

Многие владельцы котиков задумываются, не устаёт ли их питомец от одинаковой еды каждый день. Вот что об этом важно знать.