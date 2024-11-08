Эксперт рассказал, не надоедает ли кошкам есть одно и то же

Опубликовано 08 ноября 2024, 23:151 мин.
Эксперт рассказал, не надоедает ли кошкам есть одно и то жеВедь мы им покупаем обычно один и тот же корм
Многие владельцы котиков задумываются, не устаёт ли их питомец от одинаковой еды каждый день. Вот что об этом важно знать.
На самом деле однообразная пища для кошек не так скучна, как для нас. Эти животные имеют примерно вкусовых рецепторов и меньше ценят разные вкусы. Например, они не чувствуют сладкий вкус и в основном ориентируются на запах и текстуру еды.
Также многие кошки отличаются консерватизмом и не любят перемен. Например, они могут привыкнуть к одному вкусу и одной текстуре и предпочитать именно эту пищу. Изменения в рационе у котов могут вызвать отказ от еды и стресс.