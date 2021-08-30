Эксперт рассказал о склонности человеческого мозга к самовредительству

Раньше считалось, что мозг взрослого человека статичен и никак не изменяется. Последние данные говорят о том, что это не так. Наоборот, мозг пластичен и постоянно меняется.

Одно из доказательств такого изменения - фагоцитоз. Учёный объясняет, что он представляет собой процесс, при котором клетки мозга обволакивают и затем поглощают более мелкие клетки. Это делается, чтобы убрать ненужные вещества из мозга. Подобным образом работает и наш иммунитет.