Эксперт рассказал о склонности человеческого мозга к самовредительству

Эксперт рассказал о склонности человеческого мозга к самовредительствуЭтот процесс происходит постоянно
Раньше считалось, что мозг взрослого человека статичен и никак не изменяется. Последние данные говорят о том, что это не так. Наоборот, мозг пластичен и постоянно меняется.
Одно из доказательств такого изменения - фагоцитоз. Учёный объясняет, что он представляет собой процесс, при котором клетки мозга обволакивают и затем поглощают более мелкие клетки. Это делается, чтобы убрать ненужные вещества из мозга. Подобным образом работает и наш иммунитет.
Важно, что фагоцитоз происходит постоянно. Это то, что поддерживает нормальную работу мозга. К тому же внутри человеческого мозга всё время идут различные сложные процессы и в целом мозг производит много "мусора". Большая часть таких бесполезных данных удаляется во время сна.
Кроме того, эксперт рассказал о процессе, который запускается в организме в подростковом возрасте. Именно тогда все ненужные неврологические связи, которые мы накопили в детстве, уничтожаются, чтобы во взрослом состоянии мозг работал более эффективно. Это тоже происходит благодаря тому, что клетки мозга "едят" другие клетки.