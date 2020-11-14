Наука и технологии
Сегодня 11:16
Эксперт рассказал о слежке автомобилей за водителями
В этом им может помогать система “ЭРА-ГЛОНАСС”
Автомобильный эксперт Егор Васильев, в беседе с изданием “Прайм”, рассказал россиянам о слежке автомобилей за водителями. По его словам, происходить это может при помощи системы “ЭРА-ГЛОНАСС”, установленной в машинах.
Так, эта система имеет данные о текущей геолокации водителям, а также прослушивает разговоры. В более уязвимом положении находятся водители продвинутых автомобилей, поскольку такие модели, помимо вышеназванных данных, владеют информацией о физическом состоянии человека.
”Кроме того, автомобиль сам имеет доступ в интернет, а также к вашему смартфону, а значит в его распоряжении оказывается вся информация о вашей жизни в ее мельчайших подробностях и деталях, Однако нам к этому не привыкать, ведь абсолютно тем же самым занимаются и наши дорогие телефоны”, — заключил Васильев.