Эксперт рассказал, опасны ли для здоровья кошек солёные продукты

Соль в целом должна быть в рационе кота. Но если её слишком много или слишком мало, то это может навредить его здоровью.

Соль — это источник натрия и хлора. Натрий участвует в транспортировке питательных веществ, помогает выводить отходы; хлор поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, нужен для производства соляной кислоты в желудке, которая помогает в переваривании белков.