Эксперт рассказал, почему Европа довольствуется "американским" НАТО вместо собственного военного союза

Эксперт рассказал, почему Европа довольствуется "американским" НАТО вместо собственного военного союзаИ сможет ли Европейский Союз сформировать свою армию
Жозеп Боррел, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, предложил сформировать отдельную армию, которая объединит все страны ЕС. С ним согласились также шеф Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер и Европейская народная партия. Предполагается, сообщает эксперт Евгений Фёдоров, что состоять такое войско будет из 5-20 тысяч человек, а проект планируется назвать "Стратегический компас ЕС".
Такая идея возникла не случайно. Она связана с афганской проблемой, которую США не решила. Вскоре в Европу двинутся беженцы и вполне возможно, пишет специалист, что армия США может предоставить право разбираться со всем Евросоюзу.
Помимо этого, добавляет Фёдоров, Европа опасается потери репутации. Особенно после того, как Евросоюз не оказал почти никакого сопротивления, по словам немецкого шефа Минобоороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, решению США о выводе войск из-за нехватки своей дееспособности.
Слушание по поводу создания общеевропейской армии пройдёт в ноябре 2021 года, а окончательно известно о формировании войск будет в марте 2022 года.
Однако шеф НАТО Йенс Столтенберг пытается сейчас склонить европейцев к отказу от создания "Компаса". По его мнению, это приведёт к большим расходам Европы на военные нужды. А сейчас у стран Евросоюза не лучшее финансовое положение из-за коронавируса и туманного развития ситуации с этой эпидемией. То есть, продолжает эксперт, европейцы не смогут создать в среднесрочной перспективе высокотехнологичную армию: у них пока что нет ничего для этого.
Также проблемы возникнут с функционированием "Компаса", поскольку продумывать Европейскому Союзу придётся всё с нуля. То есть новая армия будет выполнять те же функции, что и НАТО, но не будет никак связана с ней. Непонятно, как будут действовать немцы, служащие в НАТО и в "Компасе", если возникнет конфликт с Россией: вместе или по отдельности.
Всё это говорит о том, что Европейскому Союзу гораздо удобнее действовать совместно с США.
Скорее всего, подчёркивает Евгений Фёдоров, в рамках военной структуры "Стратегический компас ЕС" будет реализован вариант с 5-тысячной армией. Только цель этого проекта, оторванного от НАТО, не до конца понятна.