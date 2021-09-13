Эксперт рассказал, почему Европа довольствуется "американским" НАТО вместо собственного военного союза

Жозеп Боррел, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, предложил сформировать отдельную армию, которая объединит все страны ЕС. С ним согласились также шеф Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер и Европейская народная партия. Предполагается, сообщает эксперт Евгений Фёдоров, что состоять такое войско будет из 5-20 тысяч человек, а проект планируется назвать "Стратегический компас ЕС".

Такая идея возникла не случайно. Она связана с афганской проблемой, которую США не решила. Вскоре в Европу двинутся беженцы и вполне возможно, пишет специалист, что армия США может предоставить право разбираться со всем Евросоюзу.

Помимо этого, добавляет Фёдоров, Европа опасается потери репутации. Особенно после того, как Евросоюз не оказал почти никакого сопротивления, по словам немецкого шефа Минобоороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, решению США о выводе войск из-за нехватки своей дееспособности.

Слушание по поводу создания общеевропейской армии пройдёт в ноябре 2021 года, а окончательно известно о формировании войск будет в марте 2022 года.