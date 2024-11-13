Опубликовано 13 ноября 2024, 21:451 мин.
Эксперт рассказал, почему любовь мышей к сыру — это мифВот чем питаются эти грызуны на самом деле
Принято считать, что мыши обожают сыр и в основном едят только его. Но так ли это в действительности?
Стереотип о том, что мыши предпочитают сыр, возник в Европе много веков назад. Тогда ещё не было холодильников, поэтому сыр хранили в кладовых и подвалах. Там он быстро привлекал грызунов.
На самом же деле рацион мышей намного разнообразнее. Учёные отмечают, что эти грызуны любят злаки, семена, орехи, фрукты. То есть пищу с большим количеством углеводов. Сыр вообще не всем видам мышей нравится. К тому же у этого продукта слишком резкий и сильный запах для них.