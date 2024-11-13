На самом же деле рацион мышей намного разнообразнее. Учёные отмечают, что эти грызуны любят злаки, семена, орехи, фрукты. То есть пищу с большим количеством углеводов. Сыр вообще не всем видам мышей нравится. К тому же у этого продукта слишком резкий и сильный запах для них.