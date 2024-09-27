Эксперт рассказал, почему мы не видим нигде птенцов голубей

Опубликовано 27 сентября 2024, 23:151 мин.
Эксперт рассказал, почему мы не видим нигде птенцов голубейЕсть три причины
Мало кто из нас вообще встречал птенцов голубей, а не взрослых особей. И это легко объяснить тремя факторами.
Особенности гнездования голубей. Эти птицы для гнёзд выбирают труднодоступные и скрытные места. Например, чердаки, крыши мостов, рекламные щиты, ниши в зданиях.
Длительный период развития в гнезде. Птенцы голубей находятся в гнезде 30−40 дней. А когда они покидают его, то выглядят они уже как взрослые особи.
Быстрое взросление птенцов. Внешне птенцы, которые только недавно покинули гнездо, почти ничем не отличаются от взрослых птиц.