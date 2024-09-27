Эксперт рассказал, почему мы не видим нигде птенцов голубей

Особенности гнездования голубей. Эти птицы для гнёзд выбирают труднодоступные и скрытные места. Например, чердаки, крыши мостов, рекламные щиты, ниши в зданиях.

Длительный период развития в гнезде. Птенцы голубей находятся в гнезде 30−40 дней. А когда они покидают его, то выглядят они уже как взрослые особи.