Эксперт рассказал, почему нержавеющая сталь может ржаветь

В составе нержавеющей стали есть хром. Именно он связан с антикоррозийным свойством этого металла. Если в сплаве более 13% хрома, то такая сталь уже нержавеющая.

Кроме хрома, в нержавейке может быть никель, марганец, титан. Получается, что нержавеющая сталь сама по себе имеет лишь повышенную, а не абсолютную устойчивость к коррозии. Поэтому она тоже ржавеет, только медленнее.