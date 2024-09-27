Наука и технологии
Опубликовано 27 сентября 2024, 16:30
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Эксперт рассказал, почему от самолётов остаётся белый след в небе

Правда, не все лайнеры его оставляют
Многие из нас замечали, что от самолётов на небе остаётся небольшой белый след. Но не вредит ли это планете?
Эксперт рассказал, почему от самолётов остаётся белый след в небе
© https://stockcake.com

Белые полосы в небе за самолётами — это конденсат. А возникают эти полосы потому, что горячий пар от двигателя авиалайнера встречается с холодным воздухом на большой высоте. При остаются подобные следы только в 18% полётов. Связано это с уровнем влажности и температурой. Если влажность высокая и сам воздух холодный, то след может оставаться в небе долго.

Эксперт рассказал, почему от самолётов остаётся белый след в небе
© https://stockcake.com

Учёные также до сих пор спорят о том, вредят ли следы от самолётов экосистеме. С одной стороны, эти полосы защищают нас от слишком большого количества ультрафиолетового излучения. С другой — они могут удерживать тепло, из-за чего планета после заката не может нормально остывать. Из-за этого общая температура Земли может повыситься.