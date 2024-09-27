Эксперт рассказал, почему от самолётов остаётся белый след в небе

Опубликовано 27 сентября 2024, 16:301 мин.
Эксперт рассказал, почему от самолётов остаётся белый след в небеПравда, не все лайнеры его оставляют
Многие из нас замечали, что от самолётов на небе остаётся небольшой белый след. Но не вредит ли это планете?
Белые полосы в небе за самолётами — это конденсат. А возникают эти полосы потому, что горячий пар от двигателя авиалайнера встречается с холодным воздухом на большой высоте. При остаются подобные следы только в 18% полётов. Связано это с уровнем влажности и температурой. Если влажность высокая и сам воздух холодный, то след может оставаться в небе долго.
Учёные также до сих пор спорят о том, вредят ли следы от самолётов экосистеме. С одной стороны, эти полосы защищают нас от слишком большого количества ультрафиолетового излучения. С другой — они могут удерживать тепло, из-за чего планета после заката не может нормально остывать. Из-за этого общая температура Земли может повыситься.