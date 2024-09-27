Эксперт рассказал, почему от самолётов остаётся белый след в небе

Учёные также до сих пор спорят о том, вредят ли следы от самолётов экосистеме. С одной стороны, эти полосы защищают нас от слишком большого количества ультрафиолетового излучения. С другой — они могут удерживать тепло, из-за чего планета после заката не может нормально остывать. Из-за этого общая температура Земли может повыситься.