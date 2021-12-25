Эксперт рассказал, почему Россия не будет воевать с Украиной. Санкции ни при чём

На самом деле, считает автор, Россия не станет развязывать войну. Связано это с огромными затратами на неё, а также с вероятностью экономических проблем, политического риска, с множеством смертей.

Да и в целом возможные санкции не смогут повлиять на Россию настолько, чтобы власти изменили свою политику. Более того, они только укрепят положение страны. Вообще Запад предлагает принять меры, связанные с личными активами российских бизнесменов и политиков в западных странах, суверенным долгом России, финансовой системой страны, продажами газа.

Даже если политиков, бизнесменов РФ лишить возможности отдыхать и проживать в странах Запада, они будут проводить отпуск в России: например, в Сибири и Крыму. Также они готовы держать свои финансы в виде долей в российском бизнесе. В результате они будут сильнее зависеть от Кремля.