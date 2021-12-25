Эксперт рассказал, почему Россия не будет воевать с Украиной. Санкции ни при чём

Эксперт рассказал, почему Россия не будет воевать с Украиной. Санкции ни при чёмНа самом деле подобные санкции даже в некоторой степени выгодны РФ
На самом деле, считает автор, Россия не станет развязывать войну. Связано это с огромными затратами на неё, а также с вероятностью экономических проблем, политического риска, с множеством смертей.
Да и в целом возможные санкции не смогут повлиять на Россию настолько, чтобы власти изменили свою политику. Более того, они только укрепят положение страны. Вообще Запад предлагает принять меры, связанные с личными активами российских бизнесменов и политиков в западных странах, суверенным долгом России, финансовой системой страны, продажами газа.
Даже если политиков, бизнесменов РФ лишить возможности отдыхать и проживать в странах Запада, они будут проводить отпуск в России: например, в Сибири и Крыму. Также они готовы держать свои финансы в виде долей в российском бизнесе. В результате они будут сильнее зависеть от Кремля.
Запрет на участие в суверенном долге тоже сильно не скажется на России. Всё дело в том, что международные резервы страны в 12 раз превышают сумму этого долга.
Отключение РФ от SWIFT может показаться значительной проблемой. Но в этом случае Центробанк будет просто использовать собственную систему межбанковских переводов. А пересылать средства за границу тоже можно будет: при помощи телексной связи.
Что касается газа, то он составляет более 40% европейского потребления. В этом случае РФ может даже самостоятельно вводить ограничения, что приведёт к увеличению стоимости газа и доходов от него.
Более того, уже сейчас российская сторона снижает поставки газа. К примеру, в октябре 2021 года она передала на 15% меньше газа, чем в целом могла: 2700 ГВт/день по сравнению с 4000 ГВт/сутки в октябре 2020-го. В результате цены на газ также повысились.