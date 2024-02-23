Эксперт рассказал, почему у кошки может выпадать шерсть

Если кошка сильно линяет, то это может быть опасным для её здоровья. Также на проблемы в организме животного указывают покраснение кожи, язвы, струпья или шишки на коже, сильный зуд, при котором питомец постоянно чешется или кусает себя.

Вот шесть распространённых причин выпадения шерсти у кошек.

Аллергия. Например, выпадать шерсть может начать из-за аллергии на пыльцу, пыль, определённую еду. Выявить это можно при посещении ветеринара.

Проблемы с кожей. Так, кошка может страдать от паразитов, грибков, бактериальных инфекций, блох, травм кожи.

Гормональный дисбаланс. Выпадение шерсти может происходить при гипертиреозе (когда производится слишком много гормонов щитовидной железы), гипотиреозе (возникает при недостатке гормонов щитовидной железы), болезни Кушинга (связана с избыточным выделением кортизола).