Эксперт рассказал, в чём опасность умных устройств, отслеживающих состояние здоровья

Эксперт рассказал, в чём опасность умных устройств, отслеживающих состояние здоровьяНа самом деле некоторые гаджеты и приложения могут передавать личную информацию различным организациям
Одно из действительно полезных умных устройств - FreeStyle Libre. Оно позволяет людям, страдающим диабетом, следить за уровнем сахара в крови. Все результаты можно легко увидеть через приложение на смартфоне. При этом существуют программы и другого типа: например, разработка Лауры Дуглас, которая на основе показателей угадывает реакцию человека на продукт и составляет диету. Или ещё одно приложение - Supersapiens, помогающее спортсменам организовывать питание и тренировки. Проблема заключается в том, что информацию с этих гаджетов могут получать и другие люди или даже компании.
После того как автор стал пользоваться смарт-часами Garmin его страховая компания начала отслеживать уровень его активности. При этом сумма страховых взносов у него зависит от образа жизни. Соответственно, когда он отказался от умных часов и перешёл на обычные, в компании стали считать, что физической активности в его жизни никакой нет. В будущем это может привести к повышению выплат.
И подобный случай - вовсе не единственный. Например, в 2014 году некоторые организации бесплатно предоставили работникам смарт-часы Fitbits, с помощью которых отслеживали их местоположение, уровень активности, качество сна. При этом сотрудникам это преподносилось в качестве привилегии.
И количество информации, которую гаджеты и приложения о нас собирают, только увеличивается. К примеру, компания NatureQuant работает над приложением для мониторинга времени, проведённого на улице (учитывается и число шагов, и посещаемые места).
Кроме того, некоторые программы передают информацию рекламодателям. Согласно данным New York Times, 13 из 20 приложений для фитнеса и здоровья для iPhone обменивались информацией с другими приложениями, а те могли её отправлять как раз рекламодателям.
В будущем, как предполагает автор, сторонники контроля состояния здоровья через устройства окажутся в ситуации, когда конфиденциальность данных будет нарушена. Без этого, по словам директора Института медицинского футуризма Берталан Меско, невозможна революция в цифровом здравоохранении. То есть приложения смогут предупреждать об опасных симптомах, записывать на встречи с "цифровыми врачами", а те - назначать препараты.