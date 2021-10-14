Эксперт рассказал, в чём опасность умных устройств, отслеживающих состояние здоровья

Одно из действительно полезных умных устройств - FreeStyle Libre. Оно позволяет людям, страдающим диабетом, следить за уровнем сахара в крови. Все результаты можно легко увидеть через приложение на смартфоне. При этом существуют программы и другого типа: например, разработка Лауры Дуглас, которая на основе показателей угадывает реакцию человека на продукт и составляет диету. Или ещё одно приложение - Supersapiens, помогающее спортсменам организовывать питание и тренировки. Проблема заключается в том, что информацию с этих гаджетов могут получать и другие люди или даже компании.

После того как автор стал пользоваться смарт-часами Garmin его страховая компания начала отслеживать уровень его активности. При этом сумма страховых взносов у него зависит от образа жизни. Соответственно, когда он отказался от умных часов и перешёл на обычные, в компании стали считать, что физической активности в его жизни никакой нет. В будущем это может привести к повышению выплат.