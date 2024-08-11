Эксперт рассказал, в чём разница между красными и белыми кирпичами

Красный кирпич делают из глины. При этом она проходит сразу несколько этапов: формование, сушка, обжиг. Оттенок цвета может быть разным в зависимости от состава глины, условий её обжига. Важные показатели качества красного кирпича — это плотность, отсутствие трещин.

Белый (силикатный) кирпич изготавливается из кварцевого песка при добавлении воды и извести. Всё это подвергается обработке под высоким давлением и температурой. Обычно производственная стоимость такого кирпича намного ниже стоимости красного.

Обе разновидности кирпичей отличаются высокой прочностью. Красный устойчив к механическим повреждениям и высоким нагрузкам, морозостойкостью. Поэтому его могут использовать в суровых погодных условиях, при создании перегородок и несущих стен.

Белый кирпич имеет более низкую морозостойкость по сравнению с красным.