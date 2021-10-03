Эксперт рассказал, зачем в аэропортах хранят белые самолёты без опознавательных знаков

Обычно такие самолёты всё равно покупает какая-нибудь компания. Правда, на более выгодных условиях, чем отказавшаяся. Пример - Southwest, которая скорректировала заказ на 30 моделей MAX, так как от них отказалась Delta.

Иногда самолёты специально перекрашивают в белый цвет, чтобы передать их лизингодателю. Это экономит время передачи их следующему владельцу.

Кроме того, существуют авиакомпании, которые вообще не наносят на модели самолётов символику (в России это iFly, ранее - "ВИМ-Авиа"). Обычно это те самолёты, которые заказывают туристические фирмы. Ещё один вариант применения лайнеров белого цвета - перевозка официальных лиц (бизнес-джеты).