Эксперт рассказал, зачем в аэропортах хранят белые самолёты без опознавательных знаков

Эксперт рассказал, зачем в аэропортах хранят белые самолёты без опознавательных знаковЕсть несколько вариантов их применения
Фотографии самолётов, на которых отсутствует логотип авиакомпании нередко можно встретить как в аэропортах, так и просто на фото в интернете. На самом деле это те модели, которые были выпущены, но по какой-то причине не переданы заказчикам. Иногда случается, что производится самолётов больше, чем успевает продаваться, или же компания неожиданно отменяет свой заказ. Сообщается, что у Boeing сейчас 200 белых моделей 737 MAX и две - 747-8.
Обычно такие самолёты всё равно покупает какая-нибудь компания. Правда, на более выгодных условиях, чем отказавшаяся. Пример - Southwest, которая скорректировала заказ на 30 моделей MAX, так как от них отказалась Delta.
Иногда самолёты специально перекрашивают в белый цвет, чтобы передать их лизингодателю. Это экономит время передачи их следующему владельцу.
Кроме того, существуют авиакомпании, которые вообще не наносят на модели самолётов символику (в России это iFly, ранее - "ВИМ-Авиа"). Обычно это те самолёты, которые заказывают туристические фирмы. Ещё один вариант применения лайнеров белого цвета - перевозка официальных лиц (бизнес-джеты).