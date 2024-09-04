Эксперт рассказала, из чего на самом деле состоит космос

Земля окружена различными слоями газов. На уровне моря атмосфера нашей планеты содержит около 100 миллиардов молекул на кубический сантиметр. По мере того, как мы поднимаемся, она становится всё тоньше.

На высоте около 80–100 км воздуха уже становится недостаточно для полётов самолётов. Эта граница отделяет атмосферу Земли от внешнего космоса. Она называется линией Кармана. Всё, что выше неё, - это космос.

Космос представляет собой огромный, почти идеальный вакуум. Он в значительной степени лишён материи. В нём также довольно мало частиц по сравнению с атмосферой Земли.