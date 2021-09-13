Эксперт рассказала, как социальные сети повлияли на психику людей

Эксперт рассказала, как социальные сети повлияли на психику людейИ стали ли люди более самовлюблёнными
Нарциссизм представляет собой, как сообщают учёные из университета штата Огайо, определённое представление человека о самом себе. "Люди с высоким уровнем нарциссизма думают, что они особенные, заслуживающие особого отношения. У них преувеличенное чувство собственной важности", - так говорят об этом феномене исследователи Софи Кьервик и Брэд Бушман.
В 2014 году Бушман выяснил, что многие нарциссы понимают, кто они, а кто-то даже гордится таким статусом. Кьервик и Бушман добавляют к этому, что на самом деле нарциссизм - это переменная. То есть у большинства из нас есть определённые нарциссические черты.
Кроме того, есть несколько типов нарциссизма, говорит доктор Джулия Шоу. Это "грандиозный нарциссизм" и "уязвимый нарциссизм". При первом у человека наблюдаются высокий уровень самоуважения, самоуверенность, стремление привлекать внимание, потворство собственным желанием, неуважение к нуждам других и пр. При втором - низкая самооценка, гиперчувствительность к оценкам окружающих, тревогой, тщеславием, высокомерием, желанием, чтобы было всё так, как хочет человек и т.п.
Кьервик и Бушман также обнаружили связь между агрессией и нарциссизмом. Вместе с тем другие исследования говорят, что "нарциссическая ярость" встречается только при "уязвимом нарциссизме".
В 2019 году Джошуа Грабб с коллегами организовал исследования, в ходе которого выяснилось, что люди всех возрастов склонны считать подростков и миллениалов более самовлюблёнными. При этом чем больше была разница в возрасте между участником эксперимента и молодёжью, тем категоричнее он заявлял об её нарциссизме.
Согласно результатам анализа заполненных нарциссических опросников личности за период с 1979 по 2006 год уровень нарциссизма у студентов американских колледжей вырос на 30 процентов. Предполагается, что это может быть связано с ростом индивидуализма в обществе. К тому же публикация фотографий в Интернете вовсе не обязательно означает, что человек - нарцисс: причин для того, чтобы сделать пост, может быть много.
Однако, отмечает Джулия Шоу, если такая тенденция сохраняется и сегодня, то современные молодые люди действительно более самовлюблённые, чем раньше.