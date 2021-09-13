Эксперт рассказала, как социальные сети повлияли на психику людей

Кроме того, есть несколько типов нарциссизма, говорит доктор Джулия Шоу. Это "грандиозный нарциссизм" и "уязвимый нарциссизм". При первом у человека наблюдаются высокий уровень самоуважения, самоуверенность, стремление привлекать внимание, потворство собственным желанием, неуважение к нуждам других и пр. При втором - низкая самооценка, гиперчувствительность к оценкам окружающих, тревогой, тщеславием, высокомерием, желанием, чтобы было всё так, как хочет человек и т.п.

Кьервик и Бушман также обнаружили связь между агрессией и нарциссизмом. Вместе с тем другие исследования говорят, что "нарциссическая ярость" встречается только при "уязвимом нарциссизме".

В 2019 году Джошуа Грабб с коллегами организовал исследования, в ходе которого выяснилось, что люди всех возрастов склонны считать подростков и миллениалов более самовлюблёнными. При этом чем больше была разница в возрасте между участником эксперимента и молодёжью, тем категоричнее он заявлял об её нарциссизме.

Согласно результатам анализа заполненных нарциссических опросников личности за период с 1979 по 2006 год уровень нарциссизма у студентов американских колледжей вырос на 30 процентов. Предполагается, что это может быть связано с ростом индивидуализма в обществе. К тому же публикация фотографий в Интернете вовсе не обязательно означает, что человек - нарцисс: причин для того, чтобы сделать пост, может быть много.

Однако, отмечает Джулия Шоу, если такая тенденция сохраняется и сегодня, то современные молодые люди действительно более самовлюблённые, чем раньше.