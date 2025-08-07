Эксперт рассказала, как вернуть севшей при стирке вещи прежний размер

Во время стирки горячая вода способствует повышению уровня энергии волокон. Это разрушает водородные связи, которые удерживают волокна вместе. Кроме того, важен способ вязки или ткачества. В рыхлых тканях больше открытых пространств и петель, из-за чего они могут быть сильнее подвержены усадке. Плотные же ткани более прочные.

Для минимизации риска усадки можно при стирке использовать холодную воду, самую низкую скорость отжима или самый щадящий режим стирки. Особенно это касается вискозы и хлопка. Если сомневаетесь, выбирайте деликатный режим стирки.