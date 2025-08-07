Эксперт рассказала, как вернуть севшей при стирке вещи прежний размер

Эксперт рассказала, как вернуть севшей при стирке вещи прежний размерОб этом полезно знать
Во время стирки горячая вода способствует повышению уровня энергии волокон. Это разрушает водородные связи, которые удерживают волокна вместе. Кроме того, важен способ вязки или ткачества. В рыхлых тканях больше открытых пространств и петель, из-за чего они могут быть сильнее подвержены усадке. Плотные же ткани более прочные.
Для минимизации риска усадки можно при стирке использовать холодную воду, самую низкую скорость отжима или самый щадящий режим стирки. Особенно это касается вискозы и хлопка. Если сомневаетесь, выбирайте деликатный режим стирки.
Если ваша любимая вещь после стирки села - можете попробовать её спасти при помощи следующего метода.
Аккуратно замочите изделие в тёплой воде, смешанной с кондиционером для волос или детским шампунем в пропорции около 1 столовой ложки на литр. После этого растяните ткань, вернув ей форму, и высушите её в расправленном виде или слегка натянув. Это поможет восстановить частично размер вещи и сделает её пригодной для носки.