Наука и технологии
Опубликовано 07 августа 2025, 16:30
1 мин.

Эксперт рассказала, как вернуть севшей при стирке вещи прежний размер

Об этом полезно знать
Некоторые ткани, к сожалению, больше склонны к усадке, чем другие. И связано это с волокнами, из которых материал изготавливают.
Эксперт рассказала, как вернуть севшей при стирке вещи прежний размер
© Pixabay/CC0 Public Domain

Во время стирки горячая вода способствует повышению уровня энергии волокон. Это разрушает водородные связи, которые удерживают волокна вместе. Кроме того, важен способ вязки или ткачества. В рыхлых тканях больше открытых пространств и петель, из-за чего они могут быть сильнее подвержены усадке. Плотные же ткани более прочные.

Для минимизации риска усадки можно при стирке использовать холодную воду, самую низкую скорость отжима или самый щадящий режим стирки. Особенно это касается вискозы и хлопка. Если сомневаетесь, выбирайте деликатный режим стирки.

Эксперт рассказала, как вернуть севшей при стирке вещи прежний размер
© Tonello Inspiring

Если ваша любимая вещь после стирки села - можете попробовать её спасти при помощи следующего метода.

Аккуратно замочите изделие в тёплой воде, смешанной с кондиционером для волос или детским шампунем в пропорции около 1 столовой ложки на литр. После этого растяните ткань, вернув ей форму, и высушите её в расправленном виде или слегка натянув. Это поможет восстановить частично размер вещи и сделает её пригодной для носки.