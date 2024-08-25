Эксперт в области искусственного интеллекта рассказал, что нас ждёт в 2025 году

Также эксперт считает, что мы приближаемся к моменту, когда сможем бороться со старением, а не просто его замедлять. Решена эта проблема будет в течение следующих 5−10 лет. Уже сейчас ИИ стремительно ускоряет развитие медицины и открытие новых лекарств.

Наконец, в ближайшем будущем мы объединимся с ИИ. По мнению Курцвейла, в 2045 году мы уже не сможем контролировать ИИ. Это будет связано с сингулярностью, то есть с чем-то настолько мощным, настолько превосходящим наше понимание, что мы даже представить себе не можем, что в итоге произойдёт.

Учёный полагает, что в конце концов мы сольёмся с ИИ и создадим новую форму интеллекта. Это означает, что уровень интеллекта должен резко повыситься, а нанотехнологии станут играть решающую роль в соединении человеческого мозга с компьютерами. В результате будет создан бесшовный интерфейс между мозгом и компьютером.