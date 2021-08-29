Эксперты изучили возможность замены людей роботами

До COVID-19, отмечает автор, работники разных компаний соревновались друг с другом в продуктивности из-за большой конкуренции на рабочие места. После появления коронавируса люди стали работать ещё больше, а часть процессов стала автоматизировалась.

Например, у Amazon появились дроны для доставки. Также актуальны стали беспилотные такси.

По словам специалистов, к 2050 году минимум 40 процентов рабочих мест будет потеряно из-за автоматизации. Консалтинговая фирма McKinsey указывает другое число - 50 процентов.