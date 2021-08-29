Наука и технологии
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Эксперты изучили возможность замены людей роботами

Это произойдёт, но не во всех областях
Журналистка Science Focus Хелен Рассел выяснила, сможет ли ИИ выполнять за людей всю работу.
Эксперты изучили возможность замены людей роботами

До COVID-19, отмечает автор, работники разных компаний соревновались друг с другом в продуктивности из-за большой конкуренции на рабочие места. После появления коронавируса люди стали работать ещё больше, а часть процессов стала автоматизировалась.

Например, у Amazon появились дроны для доставки. Также актуальны стали беспилотные такси.

По словам специалистов, к 2050 году минимум 40 процентов рабочих мест будет потеряно из-за автоматизации. Консалтинговая фирма McKinsey указывает другое число - 50 процентов.

Эксперты изучили возможность замены людей роботами

Однако всё зависит от вида деятельности. Некоторые из них не будут заняты роботами. Это обучение, творчество, консультирование, уход, социальная помощь, уборка, стирка, готовка, воспитание детей.

Если говорить о нишах, которые окажутся под контролем ИИ, то люди, которые работают в них, будут продолжать выполнять обязанности, но по-иному. Компания McKinsey считает, что около трети задач в таких видах деятельности будет автоматизировано.

А согласно результатам компании PricewaterhouseCoopers, в течение следующих 20 лет образуется ещё 7,2 миллиона новых рабочих мест. То есть люди, заключает Хелен Рассел, будут продолжать работать, но пока непонятно, чем конкретно они будут заниматься.