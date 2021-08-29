Эксперты изучили возможность замены людей роботами

Эксперты изучили возможность замены людей роботамиЭто произойдёт, но не во всех областях
До COVID-19, отмечает автор, работники разных компаний соревновались друг с другом в продуктивности из-за большой конкуренции на рабочие места. После появления коронавируса люди стали работать ещё больше, а часть процессов стала автоматизировалась.
Например, у Amazon появились дроны для доставки. Также актуальны стали беспилотные такси.
По словам специалистов, к 2050 году минимум 40 процентов рабочих мест будет потеряно из-за автоматизации. Консалтинговая фирма McKinsey указывает другое число - 50 процентов.
Однако всё зависит от вида деятельности. Некоторые из них не будут заняты роботами. Это обучение, творчество, консультирование, уход, социальная помощь, уборка, стирка, готовка, воспитание детей.
Если говорить о нишах, которые окажутся под контролем ИИ, то люди, которые работают в них, будут продолжать выполнять обязанности, но по-иному. Компания McKinsey считает, что около трети задач в таких видах деятельности будет автоматизировано.
А согласно результатам компании PricewaterhouseCoopers, в течение следующих 20 лет образуется ещё 7,2 миллиона новых рабочих мест. То есть люди, заключает Хелен Рассел, будут продолжать работать, но пока непонятно, чем конкретно они будут заниматься.