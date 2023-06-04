Наука и технологии
15:22, 04 июня 2023
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Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире

Возможно, вы давно хотели себе завести большого пса

Эксперты издания BBC Science Focus составили подборку пород собак, представители которых имеют самый большой вес в мире.

Сенбернар. Его вы могли увидеть в диснеевском мультике «Питер Пэн». Название этой породы связано с горным перевалом в Швейцарии - Большой Сен-Бернар. В этом месте когда-то разводили собак-спасателей. Самый тяжёлый сенбернар в мире весил 167 кг, и сейчас он считается самой большой и тяжёлой собакой в мире.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Английский мастиф. По своей природе такие собаки послушны и редко лают. Однако они всё равно могут стать отличными сторожевыми псами. В Книге рекордов Гиннеса отмечается, что самый большой представитель этой породы - собака по кличке Зорба, вес которой - 142 кг.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Ньюфаундленд. Изначально этих собак вывели для помощи рыбакам доминиона Ньюфаундленд. Они обладают перепончатыми лапами и огромными лёгкими, поэтому могут стать отличными спасателями. Самая крупная особь этой породы весила 120 кг, однако обычно масса тела у них составляет 55-90 кг.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Немецкий дог. Среди них есть самая высокая собака в истории: её звали Зевс, и её рост составлял 111,8 см (на четырёх лапах). Такие собаки очень преданные и сильные. Хотя некоторые из них могут весить 111 кг.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Бурбуль. Эта порода родом из Южной Африки. Такие собаки являются хорошими защитниками, но при этом хорошо ладят в детьми. Кроме того, их вес в среднем составляет от 69 до 91 кг.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Леонбергер. Эта порода была выведена в Германии. У таких собак пышная и густая шерсть, которую нужно тщательно расчёсывать и за которой нужно ухаживать. Они умны, считаются хорошими сторожевыми псами. Средний вес этих собак составляет 41-77 кг.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Пиренейская горная собака. Это порода, призванная изначально защищать домашний скот. Вес таких собак колеблется в среднем от 55 до 75 кг. Кроме того, они отличаются дружелюбным характером.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Ирландский волкодав. Вес этих собак может составлять от 41 до 72 кг. Произошли они от старых пород охотничьих собак из Ирландии. В основном на протяжении нескольких сотен лет их выводили для уничтожения волков.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Кангалская овчарка. Она родом из Турции, и её изначально разводили для защиты домашнего скота. Благодаря скорости и ловкости эти собаки могут легко отразить нападение, но также им требуется минимум два часа физической активности в день. В среднем вес таких собак составляет 40-60 кг, по характеру они чувствительны и независимы, склонны образовывать прочные связи с людьми.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images

Бернский зенненхунд. Выведены такие собаки были для выпаса скота и охраны сельскохозяйственных угодий. В среднем весить они могут 35-55 кг.

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире
Getty Images
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