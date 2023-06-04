Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире

Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в миреВозможно, вы давно хотели себе завести большого пса
Эксперты издания BBC Science Focus составили подборку пород собак, представители которых имеют самый большой вес в мире.
Сенбернар. Его вы могли увидеть в диснеевском мультике «Питер Пэн». Название этой породы связано с горным перевалом в Швейцарии - Большой Сен-Бернар. В этом месте когда-то разводили собак-спасателей. Самый тяжёлый сенбернар в мире весил 167 кг, и сейчас он считается самой большой и тяжёлой собакой в мире.
Английский мастиф. По своей природе такие собаки послушны и редко лают. Однако они всё равно могут стать отличными сторожевыми псами. В Книге рекордов Гиннеса отмечается, что самый большой представитель этой породы - собака по кличке Зорба, вес которой - 142 кг.
Ньюфаундленд. Изначально этих собак вывели для помощи рыбакам доминиона Ньюфаундленд. Они обладают перепончатыми лапами и огромными лёгкими, поэтому могут стать отличными спасателями. Самая крупная особь этой породы весила 120 кг, однако обычно масса тела у них составляет 55-90 кг.
Немецкий дог. Среди них есть самая высокая собака в истории: её звали Зевс, и её рост составлял 111,8 см (на четырёх лапах). Такие собаки очень преданные и сильные. Хотя некоторые из них могут весить 111 кг.
Бурбуль. Эта порода родом из Южной Африки. Такие собаки являются хорошими защитниками, но при этом хорошо ладят в детьми. Кроме того, их вес в среднем составляет от 69 до 91 кг.
Леонбергер. Эта порода была выведена в Германии. У таких собак пышная и густая шерсть, которую нужно тщательно расчёсывать и за которой нужно ухаживать. Они умны, считаются хорошими сторожевыми псами. Средний вес этих собак составляет 41-77 кг.
Пиренейская горная собака. Это порода, призванная изначально защищать домашний скот. Вес таких собак колеблется в среднем от 55 до 75 кг. Кроме того, они отличаются дружелюбным характером.
Ирландский волкодав. Вес этих собак может составлять от 41 до 72 кг. Произошли они от старых пород охотничьих собак из Ирландии. В основном на протяжении нескольких сотен лет их выводили для уничтожения волков.
Кангалская овчарка. Она родом из Турции, и её изначально разводили для защиты домашнего скота. Благодаря скорости и ловкости эти собаки могут легко отразить нападение, но также им требуется минимум два часа физической активности в день. В среднем вес таких собак составляет 40-60 кг, по характеру они чувствительны и независимы, склонны образовывать прочные связи с людьми.
Бернский зенненхунд. Выведены такие собаки были для выпаса скота и охраны сельскохозяйственных угодий. В среднем весить они могут 35-55 кг.