Эксперты назвали 10 самых больших пород собак в мире

Кангалская овчарка. Она родом из Турции, и её изначально разводили для защиты домашнего скота. Благодаря скорости и ловкости эти собаки могут легко отразить нападение, но также им требуется минимум два часа физической активности в день. В среднем вес таких собак составляет 40-60 кг, по характеру они чувствительны и независимы, склонны образовывать прочные связи с людьми.