Эксперты назвали способы обеспечить собаке безопасность во время жары

Гуляйте с собакой по утрам и вечерам. Результаты одного исследования показали, что почти 75% случаев болезней, связанных с жарой, у собак в Великобритании были вызваны физической нагрузкой. При этом 67,5% из них были вызваны исключительно ходьбой. Рекомендуется в жаркое время выгуливать собак рано утром или поздно вечером.

Поддерживайте водный баланс. Если вам нужно в жару выйти на улицу с собакой, возьмите для неё воду и миску.

Купите своей собаке шлейку. Когда вы тяните за поводок, прикреплённый к ошейнику, вы давите на дыхательные пути собаки. Это мешает ей хорошо охлаждаться.

Следите за симптомами теплового стресса или инсульта. Любая собака в жару может получить тепловой удар. Хотя наибольшему риску подвержены породы с плоской мордой, такие как мопсы, бульдоги и французские бульдоги. Кроме того, уязвимы к этому щенки, старые собаки, собаки с уже имеющимися заболеваниями, особенно с ожирением.

Помните, что тротуары могут быть горячими для лап собаки. Чтобы проверить это, дотроньтесь рукой до поверхности тротуара и подержите её в течение пяти секунд. Если вам будет слишком горячо, значит, и вашей собаке будет больно ходить по такой дороге. Лучше всего ведите её по траве.