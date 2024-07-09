Эксперты назвали способы обеспечить собаке безопасность во время жары

Эксперты назвали способы обеспечить собаке безопасность во время жарыПомните об этом
Гуляйте с собакой по утрам и вечерам. Результаты одного исследования показали, что почти 75% случаев болезней, связанных с жарой, у собак в Великобритании были вызваны физической нагрузкой. При этом 67,5% из них были вызваны исключительно ходьбой. Рекомендуется в жаркое время выгуливать собак рано утром или поздно вечером.
Поддерживайте водный баланс. Если вам нужно в жару выйти на улицу с собакой, возьмите для неё воду и миску.
Купите своей собаке шлейку. Когда вы тяните за поводок, прикреплённый к ошейнику, вы давите на дыхательные пути собаки. Это мешает ей хорошо охлаждаться.
Следите за симптомами теплового стресса или инсульта. Любая собака в жару может получить тепловой удар. Хотя наибольшему риску подвержены породы с плоской мордой, такие как мопсы, бульдоги и французские бульдоги. Кроме того, уязвимы к этому щенки, старые собаки, собаки с уже имеющимися заболеваниями, особенно с ожирением.
Помните, что тротуары могут быть горячими для лап собаки. Чтобы проверить это, дотроньтесь рукой до поверхности тротуара и подержите её в течение пяти секунд. Если вам будет слишком горячо, значит, и вашей собаке будет больно ходить по такой дороге. Лучше всего ведите её по траве.
Подумайте о том, чтобы взять питомца в бассейн. Подойдёт детский бассейн для собак.
Будьте осторожны во время поездок на автомобиле. Никогда не оставляйте пса одного в машине в жару. Также вы сделаете поездку приятнее для питомца, если возьмёте с собой холодную воду в термосе, будете делать регулярные остановки в пути, повесите солнцезащитные шторки на стёклах сзади.
Предложите собаке замороженное лакомство. Для этого положите в воду питомца несколько кубиков льда или возьмите одну из любимых игрушек собаки и дайте ей полежать несколько часов в морозилке.
Дайте питомцу лечь на влажное полотенце. Так вы поможете ему отдохнуть после жаркого дня.
Подстригите собаку. Это позволит ей чувствовать себя комфортнее в жару. Особенно актуально это, если у собаки длинная или тяжёлая шерсть. К тому же потовые железы собаки находятся у неё на лапах.