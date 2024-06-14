Эксперты назвали страну, где люди болеют больше всех в Европе

На конец 2022 года в Польше доля людей старше 60 лет составляла 25,9% всего общества (9,8 миллиона человек). Ожидается, что в 2030 году в этой стране будет проживать 10,3 миллиона человек старше 60 лет, в 2040 году — 11,4 миллиона. Этот процесс характерен и для Евросоюза в целом, только в Польше он происходит намного быстрее.

Исследование PolSenior2 показало, что у почти 70% граждан Польши в возрасте 60−65 лет сейчас есть два или больше хронических заболеваний, а также у 90% людей в возрасте 80−90 лет. Люди, которым 75+, имеют минимум пять хронических заболеваний.