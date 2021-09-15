Эксперты объяснили, почему хлопковые сумки не так полезны для окружающей среды, как кажется

Производители позиционируют шопперы как экологичную альтернативу привычным пластиковым пакетам. Однако это не так. К слову, сообщается в тексте, одну сумку для этого придётся носить 54 года, а переработать её полностью, скорее всего, не удастся.

Сейчас в Нью-Йорке многие ходят с подобными хлопковыми сумками с логотипами различных ресторанов, магазинов и других брендов. При этом для того чтобы использование этих аксессуаров принесло пользу окружающей среде, его нужно использовать 20 тысяч раз - это значит ежедневно в течение 54 лет. Также хлопок требует для выращивания много воды и сложно перерабатывается. Непригодную для ношения сумку придётся к тому же сдавать только в специальные точки приёма, а просто выбросить в мусорку её нельзя. При этом многие шопперы не могут быть полностью переработаны из-за различных красителей, которые применяются для печати рисунков.