Эксперты объяснили, почему хлопковые сумки не так полезны для окружающей среды, как кажется

Эксперты объяснили, почему хлопковые сумки не так полезны для окружающей среды, как кажетсяИ сравнили их влияние на экологию с воздействием пластиковых пакетов
Производители позиционируют шопперы как экологичную альтернативу привычным пластиковым пакетам. Однако это не так. К слову, сообщается в тексте, одну сумку для этого придётся носить 54 года, а переработать её полностью, скорее всего, не удастся.
Сейчас в Нью-Йорке многие ходят с подобными хлопковыми сумками с логотипами различных ресторанов, магазинов и других брендов. При этом для того чтобы использование этих аксессуаров принесло пользу окружающей среде, его нужно использовать 20 тысяч раз - это значит ежедневно в течение 54 лет. Также хлопок требует для выращивания много воды и сложно перерабатывается. Непригодную для ношения сумку придётся к тому же сдавать только в специальные точки приёма, а просто выбросить в мусорку её нельзя. При этом многие шопперы не могут быть полностью переработаны из-за различных красителей, которые применяются для печати рисунков.
И у хлопка, и у полиэтилена есть свои недостатки. Для производства первого часто используются пестициды и затрачивается большое количество воды. А во время изготовления пластиковых пакетов выделяются парниковые газы. Кроме того, пластик не способен разлагаться.
Профессор экологии Мелани Дюпюи добавляет, что сейчас уже есть более полезные материалы для производства сумок, чем пластик и хлопок. Например, это конопля, переработанные бутылки. Также компания Aesop планирует уменьшить количество воды, которое используется при производстве хлопка: её изделия будут изготовлены на 60 процентов из переработанного и на 40 процентов из органического хлопка.