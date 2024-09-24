Эксперты объяснили, почему выращенное в лаборатории мясо может быть не таким уж экологически чистым

Эксперты объяснили, почему выращенное в лаборатории мясо может быть не таким уж экологически чистымВот в чём подвох
По оценкам ООН, производство мяса скота — причина более десятой части мировых выбросов парниковых газов. Эта цифра будет увеличиваться по мере роста населения мира и его потребности в белке.
Для выращенного в лаборатории мяса не нужны стада скота и земли для выпаса. Поэтому считается, что воздействие на окружающую среду у него гораздо меньше. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показало, что при правильном управлении выпас скота может фактически помочь улавливать углерод из воздуха в почву.
Результаты ещё одной работы учёных из Калифорнийского университета в Дэвисе, которые пока не прошли рецензирование, показали следующее. Углеродный след выращенной в лабораторных условиях говядины на самом деле может быть намного больше, чем у говядины, выращенной на ферме.
Есть, конечно, веские основания полагать, что производство культивированного мяса будет иметь меньший экологический след, чем выращивание и забой коров и овец. Но, по словам доктора Джона Линча из Оксфордского университета, это будет не хорошо для планеты, а просто лучше, чем традиционное сельскохозяйственное производство. И это при условии, что люди действительно хотят есть культивированное мясо. Возможно, многие от него откажутся, поскольку оно «ненастоящее».