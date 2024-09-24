Эксперты объяснили, почему выращенное в лаборатории мясо может быть не таким уж экологически чистым

По оценкам ООН, производство мяса скота — причина более десятой части мировых выбросов парниковых газов. Эта цифра будет увеличиваться по мере роста населения мира и его потребности в белке.

Для выращенного в лаборатории мяса не нужны стада скота и земли для выпаса. Поэтому считается, что воздействие на окружающую среду у него гораздо меньше. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показало, что при правильном управлении выпас скота может фактически помочь улавливать углерод из воздуха в почву.