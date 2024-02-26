Эксперты раскрыли, окупается ли на самом деле проведение масштабных спортивных мероприятий

Результаты одного исследования показывают, что влияние на экономику крупномасштабных спортивных мероприятий сильно различается в зависимости от страны-организатора. Например, чемпионат мира в Японии и Южной Корее в 2002 году и в Южной Африке в 2010 году был связан с явным увеличением числа туристов, тогда как все остальные чемпионаты мира были в этом плане нейтральными или отрицательными. Среди летних Олимпийских игр Китай в 2008 году является единственным случаем, оказавшим существенное положительное влияние на приток туристов. Что касается зимних Олимпийских игр, то единственным положительным примером является Россия в 2014 году.

После окончания крупномасштабных спортивных мероприятий страны, где они проводились, реже посещаются людьми. Из 18 изученных принимающих стран в 11 за четыре года наблюдалось снижение числа туристов, а в трёх не произошло существенных изменений.

Исследования в целом показывают, что положительное влияние проведения масштабных спортивных мероприятий на приток туристов в лучшем случае встречается умеренно часто.