Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы остановить загрязнение планеты пластиком

Опубликовано 13 февраля 2024, 16:30
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Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы остановить загрязнение планеты пластикомОдной переработки недостаточно
Раки-отшельники собирают предметы с морского дна и прячутся в них для защиты. В том числе внутри каких-нибудь пластиковых крышек. Исследователи из университетов Варшавы и Познани обнаружили 386 фотографий таких раков, которые спрятались в мусоре. У некоторых из них на спине были металлические крышки от бутылок, а у одного - кончик разбитой лампочки.
Согласно отчету Агентства экологических расследований (EIA) за 2021 год, всего за 65 лет производство пластика выросло на почти 18300%. Переработка может казаться очевидным решением этой проблемы, но на самом деле она не работает в тех масштабах, которые необходимы. По состоянию на 2015 год в результате человеческой деятельности было образовано более 6 миллиардов тонн пластиковых отходов, из которых переработаны были лишь 9%.
По словам Марка Миоданика, профессора материалов и общества в Университетском колледже Лондона, лучшее решение в этом случае - повторное использование пластика. Также люди могут в принципе пользоваться пластиковыми вещами как можно дольше.