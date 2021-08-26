Эксперты рассказали, что произойдёт после критического падения курса биткойна

Эксперты рассказали, что произойдёт после критического падения курса биткойнаТакой вариант развития ситуации вполне реален
Цифровые валюты появились и начали развиваться 10 лет назад, отмечает автор, но сейчас по сравнению с тем временем многое изменилось. На сегодняшний день существует уже 11 тысяч таких валют, которые в сумме стоят более 1,6 триллиона долларов. Вместе с тем большая часть портфелей из цифровых валют представляют собой займы от банков, а покупаются такие цифровые валюты на доллары, евро и прочие традиционные виды денег.
Поэтому после краха биткойна многие банки окажутся в минусе из-за неспособности заёмщиков выплатить им долги. Инвесторы же в этом случае будут поступать в зависимости от взглядов на цифровую валюту. Экономист Мухамед Эль-Ариан подразделяет их на три группы. Первые считают, что криптовалюта сможет заменить обычную. Вторые полагают, что цены на биткойн и прочие валюты вырастут. Третьи уверены, что благодаря покупке биткойна быстро разбогатеют.
После падения курса биткойна сначала, рассуждает Абдалла ар-Ридади, наступит паника. При этом есть шанс, что инвесторы, которые рассчитывают на замену традиционной валюты цифровой, останутся на этом рынке. А вот желающие получить быструю прибыль больше не будут использовать цифровые валюты и сосредоточатся на сохранении оставшихся финансов.
Помимо этого, большие убытки ждут в этом случае крупные компании. Журналист называет сумму - около 2 триллионов долларов.