Эксперты рассказали, что произойдёт после критического падения курса биткойна

Цифровые валюты появились и начали развиваться 10 лет назад, отмечает автор, но сейчас по сравнению с тем временем многое изменилось. На сегодняшний день существует уже 11 тысяч таких валют, которые в сумме стоят более 1,6 триллиона долларов. Вместе с тем большая часть портфелей из цифровых валют представляют собой займы от банков, а покупаются такие цифровые валюты на доллары, евро и прочие традиционные виды денег.

Поэтому после краха биткойна многие банки окажутся в минусе из-за неспособности заёмщиков выплатить им долги. Инвесторы же в этом случае будут поступать в зависимости от взглядов на цифровую валюту. Экономист Мухамед Эль-Ариан подразделяет их на три группы. Первые считают, что криптовалюта сможет заменить обычную. Вторые полагают, что цены на биткойн и прочие валюты вырастут. Третьи уверены, что благодаря покупке биткойна быстро разбогатеют.