Эксперты рассказали, как скоро появятся электрические аэротакси

Сейчас уже существуют электрические летательные аппараты. Такие самолёты выпускаются в Штатах и Словении (Alpha Electro, еFlyer 2). Но есть ещё и eVTOL (Electric Vertical Take off and Landing aircraft, электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой). Они представляют собой нечто вроде аэротакси. В их конструкцию встроены несущие винты, управляемые электродвигателями, а изменение траектории полёта у них происходит благодаря изменению скорости вращения пропеллеров. Системой этой либо управляет отдельный пилот, либо всё происходит автоматически.

В США несколько авиакомпаний (United Airlines, American Airlines) уже заказали подобные аппараты. Среди уже разработанных моделей можно назвать немецкий электрокоптер Volocopter 2X. Он вмещает двух человек: пассажира и пилота. Может перевозить на расстояние до 27 км со скоростью 100 км/ч. Аппараты этой модели уже используются для демонстрации полётов.

Представители Boeing создали Passenger Air Vehicle с полностью автоматическим управлением. В кабине поместятся также два человека. Скорость у него тоже больше - до 180 км/ч, а преодолевать он способен расстояние до 80 км. Правда, летать он ещё не может.

Разрабатывается и аппарат Dassault Falcon 10X. Его уже в количестве 250 штук заказали авиакомпании.