Эксперты рассказали, какой должен быть у человека настрой для успешного поиска работы

Большинство не людей не осознают, какого образа мышления они придерживаются. Однако исследования показывают, что эти убеждения о способностях человека оказывают огромное влияние на наши мысли, чувства и действия, особенно когда мы сталкивается с трудностями.

Часто фиксированное мышление приводит к мыслям о поражении, чрезмерному беспокойству и преждевременному отказу от целей.

В ходе недавнего исследования команда учёных также обнаружила, что соискатели, имеющие фиксированный образ мышления относительно своих способностей к нетворкингу, переговорам или собеседованиям, постоянно обвиняли себя в том, что они не являются тем типом человека, который хорош в определённом аспекте работы. Например, один из участников предположил, что его интроверсия будет мешать переговорам и нетворкингу. Часто такие люди навешивали на себя ярлыки, которые усиливали их предполагаемые ограничения. Например, они говорили нечто вроде: «Я не продавец».

Напротив, люди, обладающие мышлением с установкой на рост, подходили к проблемам с оптимизмом и адаптивностью. Они признавали, что могут учиться у коллег, например, наблюдая за тем, как менеджеры эффективно ведут переговоры, и считали свой возраст и опыт активами, а не обязательствами. Ярлыки они всё ещё использовали, но уже в позитивном ключе. Например, они говорили: «Я тренер… всё дело в обучении». Также подобные соискатели видели ценность в негативном опыте. Некоторые из участников поделились историями о неудачных собеседованиях, благодаря которым они чему-то научились и пришли к успеху.

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