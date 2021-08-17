Эксперты рассказали о новых эффективных энергетических комплексах

Технологии Smart Grid, говорится в материале, будут включать в себя специальные электросети, оснащённые цифровыми двойниками. Они позволят в реальном времени передавать данные о состоянии оборудования и электростанции в целом. То есть компании смогут в будущем полностью контролировать весь процесс передачи и распределения электричества.

Цифровые двойники представляют собой информационные модели различных объектов: например, электростанции или подстанции. Они создаются при помощи искусственного интеллекта на основе нейросетей, многочисленных датчиков и высокоскоростных вычислений. Сейчас сами цифровые двойники только начинают набирать популярность, поскольку стало возможным обновлять в них информацию и производить расчёты в режиме реального времени.