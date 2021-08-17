Эксперты рассказали о новых эффективных энергетических комплексах

Эксперты рассказали о новых эффективных энергетических комплексахТакие разработки позволят сэкономить миллиарды рублей
Технологии Smart Grid, говорится в материале, будут включать в себя специальные электросети, оснащённые цифровыми двойниками. Они позволят в реальном времени передавать данные о состоянии оборудования и электростанции в целом. То есть компании смогут в будущем полностью контролировать весь процесс передачи и распределения электричества.
Цифровые двойники представляют собой информационные модели различных объектов: например, электростанции или подстанции. Они создаются при помощи искусственного интеллекта на основе нейросетей, многочисленных датчиков и высокоскоростных вычислений. Сейчас сами цифровые двойники только начинают набирать популярность, поскольку стало возможным обновлять в них информацию и производить расчёты в режиме реального времени.
Автор уверен: внедрение подобных комплексов в России поможет решить ряд проблем. Так, это позволит усовершенствовать производство энергии и её производство, сделает все процессы более экологически чистыми и эффективными.
Кроме того, новейшие электростанции решат множество проблем: облегчат процесс контроля энергокомплексов, избавят от убытков из-за нерационального использования топлива и электричества, уменьшат количество внештатных ситуаций, связанных с поломками, помогут предсказать возникновение аварий.
Согласно прогнозам, такую технологию крупнейшие промышленные компании станут использовать в течение ближайших трёх лет.
Автор статьи считает, в России что ускорить внедрение умных электросетей поможет поддержка государства.