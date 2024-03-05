Эксперты рассказали, плачут ли животные, когда им грустно

Слёзы полезны как для наших глаз, так и для глаз многих других животных. У большинства млекопитающих, рептилий и птиц есть слёзные железы, выделяющие водянистую жидкость. Точные концентрации биохимических компонентов слёз различаются у разных видов животных, они также развивались при адаптации к окружающей среде.

Существует три типа слёз. Это базальные слёзы (железы выделяют их спонтанно и образуют на роговице защитную питательную пленку), рефлекторные слёзы (образуются в ответ на внешний раздражитель: например, травму глаза), эмоциональные слёзы (вызваны психическим состоянием).

Есть множество гипотез по поводу того, почему мы плачем. Хороший плач может помочь нам справиться с проблемами, сигнализируя об эмоциональной боли, стрессе или уязвимости. Наши слёзы могут влиять на окружающих нас людей, укрепляя социальные отношения, поощряя сотрудничество и подавляя агрессию или вызывая у других заботу, помощь или защиту.