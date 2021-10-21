Эксперты разоблачили пять лживых стереотипов о киберспортсменах

Наука и технологии
Сегодня в 19:30
2 мин.
Эксперты разоблачили пять лживых стереотипов о киберспортсменахНа самом деле опасности для детей в таких соревнованиях нет
Пользователи портала cyber.sports.ru объяснили какие качества развивает киберспорт и почему играть и побеждать в Dota 2 может не каждый.
Недавняя победа команды The Spirit не осталась незамеченной. Да и в целом она стала важным событием для России и стран СНГ. В то же время часто спортсмены и депутаты негативно отзываются о киберспортсменах и киберспорте в целом. Авторы материала разобрали пять самых популярных стереотипов об этой сфере.
- «Киберспорт опасен для детей - они перестают выходить на улицы и сидят только за своими гаджетами». Такое мнение высказывала Светлана Журова, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью, олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы. То же самое можно услышать и от большинства родителей, которым 30+. Вместе с тем сейчас времена изменились и киберспорт - это лишь одно из множества хобби, которым может увлечься ребёнок. И кому-то нравится бегать во дворе, а кому-то - играть в Dota 2.
- «Киберспорт отнимает у «настоящего» спорта потенциальных (ОЛИМПИЙСКИХ!) чемпионов». На самом деле дети сами выбирают киберспорт так же, как музыку, плавание и т.п. Поэтому говорить о том, что он «отнимает» детей у спорта, нельзя. Кроме того, «чемпион» - это про качества характера, а не про вид спорта. И киберспорту не нужны Олимпийские игры - в нём есть собственная система соревнований.
- «Киберспорт - это и не спорт вовсе!» По мнению авторов, спорт - это соревнование между двумя людьми. А командный спорт - это готовность подстраховать других. И всё это есть в киберспорте: благодаря ему вырабатывается дух соревновательности, воля к победе, умение работать сообща. Кроме того, он популярнее среди молодёжи, а атмосфера во время соревнований здесь более свободная.
- «Да, это всё здорово, но киберспортсмен не может быть развит физически!» И это тоже стереотип. Киберспортивные организации добавляют в программу тренировок и тренажёрный зал. К примеру, в тренировочном лагере Astralis есть большой тренажёрный зал с медиками и тренерами. Есть и примеры спортивных игроков: Таль «Fly» Айзек, Роман «Resolut1on» Фоминок, Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски. Хотя нужно сказать, что среди киберспортсменов есть и те, кто не следит за своим здоровьем, ведь это - личный выбор каждого.
- «В компьютер играть любой сможет! Тут не нужно многого уметь!» Нет, на самом деле не любой. К примеру, в Dota 2 играют примерно 5-10 миллионов человек во всём мире. А значит, конкуренция здесь очень высокая, даже выше, чем в большинстве видах спорта. К тому же для того чтобы стать лучшим, нужно постоянно улучшать свои навыки, а это годы тренировок. Играть в компьютерные игры и правда способен любой, но вот добиться в этом успеха могут лишь единицы.
Источник: cyber.sports.ru