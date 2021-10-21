Эксперты разоблачили пять лживых стереотипов о киберспортсменах

Недавняя победа команды The Spirit не осталась незамеченной. Да и в целом она стала важным событием для России и стран СНГ. В то же время часто спортсмены и депутаты негативно отзываются о киберспортсменах и киберспорте в целом. Авторы материала разобрали пять самых популярных стереотипов об этой сфере.

«Киберспорт опасен для детей - они перестают выходить на улицы и сидят только за своими гаджетами». Такое мнение высказывала Светлана Журова, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью, олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы. То же самое можно услышать и от большинства родителей, которым 30+. Вместе с тем сейчас времена изменились и киберспорт - это лишь одно из множества хобби, которым может увлечься ребёнок. И кому-то нравится бегать во дворе, а кому-то - играть в Dota 2.

«Киберспорт отнимает у «настоящего» спорта потенциальных (ОЛИМПИЙСКИХ!) чемпионов». На самом деле дети сами выбирают киберспорт так же, как музыку, плавание и т.п. Поэтому говорить о том, что он «отнимает» детей у спорта, нельзя. Кроме того, «чемпион» - это про качества характера, а не про вид спорта. И киберспорту не нужны Олимпийские игры - в нём есть собственная система соревнований.