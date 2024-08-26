Эксперты выяснили, насколько успешно студенты выполняют тесты на компьютере и на бумаге

В ходе недавней работы специалисты рассмотрели 43 исследования, направленных на сравнение тестов на компьютере и на бумаге. В исследования входили 18 разных стран, включая Австралию, США, Германию и Великобританию. 14 из работ сосредоточены были на школьниках.

Выяснилось в целом, что у младших школьников результаты тестов, как правило, были выше, когда они выполнялись на бумаге. По мере взросления учащихся этот эффект уменьшался.

Также было обнаружено, что при компьютерном тестировании результаты были наихудшими, когда нужно было ответить на вопросы, включающие несколько шагов. Это связано с тем, что нам тяжело удерживать в рабочей («оперативной») памяти одновременно слишком много информации. Кроме того, высокая когнитивная нагрузка может возникнуть у студентов, когда вопросы становятся всё более сложными.