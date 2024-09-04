Экзотические умные часы Vivo iQOO GT протестировали: стоит ли их брать в РФ

Поставляется IQOO Watch GT с ремешком, кратким руководством, магнитным зарядным устройством. У этой версии есть также Buetooth и eSIM. Правда, последняя функция для нас неактуально, поскольку отсутствует поддержка российских операторов. То же самое касается NFC-модуля, так как он служит лишь как ключ для автомобиля, умных замков, транспортных карт, но оплачивать им нельзя.

Ремешок у часов не натирает, запястье под ним тоже не потеет, даже во время сна.

Присутствует у модели датчик частоты сердечных сокращений, содержания кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик внешней освещённости.

У динамика часов звучание качественное, а ещё он громкий. Управлять часами можно при помощи механической кнопки.

Экран у модели AMOLED с диагональю 1,85 дюйма, разрешением 390х450. Операционная система, правда, без поддержки русского языка (всё потому, что это китайская версия часов). Это BlueOS. Есть перевод на английский язык. Скроллинг в целом довольно плавный, хоть система сама по себе и подтормаживает немного.

В среднем яркость экрана у часов - 800 люксов. Есть возможность её автоматической регулировки и Always On Display.

Ёмкость аккумулятора - 505 мА*ч. Заряжаются часы до 100% за 1 час 15 минут, при этом они могут проработать 8 суток.

Из минусов IQOO Watch GT эксперт выделил зарядку с пинами, закрытую операционную систему, большие рамки, отсутствие возможности отвечать на уведомления. Самый главный недостаток заключается в том, что возникают проблемы с отключением часов от приложения и отвязкой от аккаунта. Дело в том, что создать аккаунт легко, а получить на смартфон уведомление для его отвязки невозможно. Это значит, что к другому устройству, кроме этого телефона, вы подключить смарт-часы не сможете.