"Эльдорадо" отказались продать покупателю зарезервированную и оплаченную PlayStation 5

Автор в течение этого месяца, по его словам, сделал три заказа в "Эльдорадо". Он купил бытовую технику (посудомоечную машину, духовой шкаф, варочную панель), игровую приставку PlayStation 5 и чайник. Ни один из этих заказов так и не дошёл до покупателя.

Сначала проблемы возникли с бытовой техникой. В личном кабинете почему-то статус заказа у предметов был разный. В техподдержке ему сказали, что на складе нет посудомоечной машины. После этого было составлено обращение и переоформлен заказ (покупатель выбрал уже другую модель).