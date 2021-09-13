"Эльдорадо" отказались продать покупателю зарезервированную и оплаченную PlayStation 5

"Эльдорадо" отказались продать покупателю зарезервированную и оплаченную PlayStation 5И различную бытовую технику
Автор в течение этого месяца, по его словам, сделал три заказа в "Эльдорадо". Он купил бытовую технику (посудомоечную машину, духовой шкаф, варочную панель), игровую приставку PlayStation 5 и чайник. Ни один из этих заказов так и не дошёл до покупателя.
Сначала проблемы возникли с бытовой техникой. В личном кабинете почему-то статус заказа у предметов был разный. В техподдержке ему сказали, что на складе нет посудомоечной машины. После этого было составлено обращение и переоформлен заказ (покупатель выбрал уже другую модель).
Затем 7 сентября не пришла приставка и никакой информации о ней тоже не поступило от "Эльдорадо". Тогда 8 сентября автор снова решил сам написать работнику техподдержки в Telegram. Ему сообщили о задержке, в итоге всё переоформили с новым сроком доставки - 12 сентября.
Электрический же чайник должен был прийти в тот же день через 15 минут. Пользователь даже специально заказал быструю доставку товара на такси. И в конце концов получилось так, что товар снова отсутствовал. Так по просьбе автора специалистом техподдержки была вновь оформлена претензия, уже третья. В результате ни один из товаров не пришёл.