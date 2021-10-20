Электронные сигареты увеличили риск возврата человека к курению обычных

Центры по контролю и профилактике заболеваний США высказали предположение, что те, кто не может бросить курить, полностью откажутся от сигарет, если перейдут на электронные. Однако результаты исследования, опубликованного 19 октября в издании JAMA Network Open, говорят об обратном.

Для проведения анализа учёные из Школы общественного здоровья и долголетия Герберта Вертхайма Калифорнийского университета в Сан-Диего и сотрудники онкологического центра Мурса Калифорнийского университета в Сан-Диего использовали данные о здоровье 13 604 курильщиков. За участниками велось наблюдение два года. При первом ежегодном опросе бросили курить 9,4 процента из всех, при этом 62,9 процента вообще отказались от сигарет, а 37,1 процента перешли на другую форму табака. Из последних к электронным сигаретам обратились 22,8 процента, среди которых 17,6 процента использовали их каждый день.