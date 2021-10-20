Электронные сигареты увеличили риск возврата человека к курению обычных

Электронные сигареты увеличили риск возврата человека к курению обычныхИ не помогли бросить курить
Центры по контролю и профилактике заболеваний США высказали предположение, что те, кто не может бросить курить, полностью откажутся от сигарет, если перейдут на электронные. Однако результаты исследования, опубликованного 19 октября в издании JAMA Network Open, говорят об обратном.
Для проведения анализа учёные из Школы общественного здоровья и долголетия Герберта Вертхайма Калифорнийского университета в Сан-Диего и сотрудники онкологического центра Мурса Калифорнийского университета в Сан-Диего использовали данные о здоровье 13 604 курильщиков. За участниками велось наблюдение два года. При первом ежегодном опросе бросили курить 9,4 процента из всех, при этом 62,9 процента вообще отказались от сигарет, а 37,1 процента перешли на другую форму табака. Из последних к электронным сигаретам обратились 22,8 процента, среди которых 17,6 процента использовали их каждый день.
Во время второго опроса выяснилось, что те, кто перешёл на другую форму табака, на 8,5 процента чаще возвращались к простым сигаретам, чем отказавшиеся полностью от курения люди. Также из бывших курильщиков, которые отказались от сигарет вообще, 50 процентов успешно бросили курить, а из курильщиков, перешедших на электронные сигареты и прочие варианты табака, таких участников оказалось только 41,5 процента. Также перешедшие на «электронки» и другие табачные изделия испытуемые чаще остальных пытались вновь бросить курить в течение как минимум трёх месяцев.
«Если бы переход на электронные сигареты был действенным способом бросить курить, то у тех, кто перешёл на электронные сигареты, должно быть намного меньше рецидивов. Мы не нашли никаких доказательств этого», - отметил Джон П. Пирс, доктор философии, заслуженный профессор Школы общественного здравоохранения Герберта Вертхайма и онкологического центра Мурса Калифорнийского университета в Сан-Диего.