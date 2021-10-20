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Электронные сигареты увеличили риск возврата человека к курению обычных

И не помогли бросить курить
Недавнее двухлетнее исследование, проведённое в США, свидетельствует о том, что переход на электронные сигареты не помогает отказаться от курения полностью. Об этом сообщил Medical Xpress.
Электронные сигареты увеличили риск возврата человека к курению обычных

Центры по контролю и профилактике заболеваний США высказали предположение, что те, кто не может бросить курить, полностью откажутся от сигарет, если перейдут на электронные. Однако результаты исследования, опубликованного 19 октября в издании JAMA Network Open, говорят об обратном.

Для проведения анализа учёные из Школы общественного здоровья и долголетия Герберта Вертхайма Калифорнийского университета в Сан-Диего и сотрудники онкологического центра Мурса Калифорнийского университета в Сан-Диего использовали данные о здоровье 13 604 курильщиков. За участниками велось наблюдение два года. При первом ежегодном опросе бросили курить 9,4 процента из всех, при этом 62,9 процента вообще отказались от сигарет, а 37,1 процента перешли на другую форму табака. Из последних к электронным сигаретам обратились 22,8 процента, среди которых 17,6 процента использовали их каждый день.

Электронные сигареты увеличили риск возврата человека к курению обычных

Во время второго опроса выяснилось, что те, кто перешёл на другую форму табака, на 8,5 процента чаще возвращались к простым сигаретам, чем отказавшиеся полностью от курения люди. Также из бывших курильщиков, которые отказались от сигарет вообще, 50 процентов успешно бросили курить, а из курильщиков, перешедших на электронные сигареты и прочие варианты табака, таких участников оказалось только 41,5 процента. Также перешедшие на «электронки» и другие табачные изделия испытуемые чаще остальных пытались вновь бросить курить в течение как минимум трёх месяцев.

«Если бы переход на электронные сигареты был действенным способом бросить курить, то у тех, кто перешёл на электронные сигареты, должно быть намного меньше рецидивов. Мы не нашли никаких доказательств этого», - отметил Джон П. Пирс, доктор философии, заслуженный профессор Школы общественного здравоохранения Герберта Вертхайма и онкологического центра Мурса Калифорнийского университета в Сан-Диего.