Энтузиаст назвал способ проверить работу счётчика электроэнергии самостоятельно

Чтобы разобраться, в чём проблема и заодно проверить точность всех подсчётов устройства, надо выполнить несколько шагов. Прежде всего, нажать на автоматические выключатели у прибора и подождать пару минут. Если всё-таки счётчик работает, значит, он сломан и нужно вызывать специалиста.

Также чтобы проверить счётчик на наличие дополнительных подключений к сети, надо выключить все приборы, в том числе свет. Автор отмечает, что протестировать таким образом надо прибор несколько раз в разное время суток. Если движения механизмов счётчика нет, то всё хорошо. Если же есть, то это говорит о дополнительной несанкционированной нагрузке.

Для проверки точности измерений пользователь рекомендует взять светильник, лампочку и секундомер. Необходимо выключить всю технику в квартире, вкрутить лампочку в светильник, зажечь свет и подсчитать, за какое время на приборе пройдут 10 миганий. Затем надо посмотреть, какое число отобразилось на счётчике и считаем его количество в киловатт в час. После надо количество секунд в часе (3 600) поделить на количество секунд для 10 импульсов (миганий) и умножить на 10 импульсов. Полученное число необходимо разделить на число на счётчике и сравниваем с установленным расходом электроэнергии от конкретной лампочки (например, 95 Вт в час). Если разница между числами слишком большая, то счётчик тоже придётся отнести в ремонт.