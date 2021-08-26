Энтузиаст назвал способ проверить работу счётчика электроэнергии самостоятельно

Энтузиаст назвал способ проверить работу счётчика электроэнергии самостоятельноТак можно узнать, верны ли подсчёты
Пользователь отметил, что существуют случаи, когда может понадобиться проверить работу счётчика. Например, если по устройству вы стали тратить больше электричества, хотя пользуетесь всем как обычно, если используете приборы реже, а значения на счётчике такие же или если гаджетов, которым нужно много электроэнергии для работы, у вас нет, а расход её в итоге большой.
Из причин поломок автор выделяет следующие: самопроизвольное движение диска или мигание индикатора, неисправность или снижение точности, подключение к электросети дополнительной нагрузки.
Чтобы разобраться, в чём проблема и заодно проверить точность всех подсчётов устройства, надо выполнить несколько шагов. Прежде всего, нажать на автоматические выключатели у прибора и подождать пару минут. Если всё-таки счётчик работает, значит, он сломан и нужно вызывать специалиста.
Также чтобы проверить счётчик на наличие дополнительных подключений к сети, надо выключить все приборы, в том числе свет. Автор отмечает, что протестировать таким образом надо прибор несколько раз в разное время суток. Если движения механизмов счётчика нет, то всё хорошо. Если же есть, то это говорит о дополнительной несанкционированной нагрузке.
Для проверки точности измерений пользователь рекомендует взять светильник, лампочку и секундомер. Необходимо выключить всю технику в квартире, вкрутить лампочку в светильник, зажечь свет и подсчитать, за какое время на приборе пройдут 10 миганий. Затем надо посмотреть, какое число отобразилось на счётчике и считаем его количество в киловатт в час. После надо количество секунд в часе (3 600) поделить на количество секунд для 10 импульсов (миганий) и умножить на 10 импульсов. Полученное число необходимо разделить на число на счётчике и сравниваем с установленным расходом электроэнергии от конкретной лампочки (например, 95 Вт в час). Если разница между числами слишком большая, то счётчик тоже придётся отнести в ремонт.