Энтузиаст описал будущее реального и виртуального миров

Автор уверен, что в будущем нас ждёт появление двух технологий. Это Phygital и метавселенная. Под первым Евгений понимает мир, где реальность и виртуальная составляющая стали единым целым. К примеру, для того чтобы посмотреть, как будет расположена в комнате мебель до её покупки, нужно будет лишь надеть очки. После этого можно будет сразу же нажать на надпись "Купить", которая появляется в воздухе, и приобрести модель. То же самое с примеркой одежды. А если при прогулке по городу захочется зайти перекусить, то можно лишь нажать снова на кнопку, и появятся виртуальные стрелки, указывающие направление движения.