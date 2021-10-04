Энтузиаст описал будущее реального и виртуального миров

Энтузиаст описал будущее реального и виртуального мировЧерез некоторое время они объединятся
Автор уверен, что в будущем нас ждёт появление двух технологий. Это Phygital и метавселенная. Под первым Евгений понимает мир, где реальность и виртуальная составляющая стали единым целым. К примеру, для того чтобы посмотреть, как будет расположена в комнате мебель до её покупки, нужно будет лишь надеть очки. После этого можно будет сразу же нажать на надпись "Купить", которая появляется в воздухе, и приобрести модель. То же самое с примеркой одежды. А если при прогулке по городу захочется зайти перекусить, то можно лишь нажать снова на кнопку, и появятся виртуальные стрелки, указывающие направление движения.
Что же касается метавселенной, то это полностью виртуальный мир, похожий на наш, но предлагающий ещё и какие-то дополнительные возможности. Например, телепортацию на другие планеты. Для того чтобы попасть в этот мир, нужно надеть очки или шлем для смешанной реальности (MR). На данный момент существуют миры с чертами метавселенных: Fortnite, Decentraland, Cryptovoxels, Somnium Space, Roblox, VRChat. Нельзя не упомянуть и Horizon Workrooms компании Facebook, позволяющий работать в виртуальной реальности.
Ключевая цель подобных технологий, по мнению пользователя, - создание общего виртуального пространства, цифровой копии нашей вселенной с дополнительными возможностями.